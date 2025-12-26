11月、大分県大分市佐賀関で起きた大規模な火災を受け、発生当時から現地に開設されている避難所が、26日、閉鎖される予定です。 ◆TOS梅田雄一郎記者「火災の直後から多くの住民が身を寄せていた佐賀関市民センターです。きょうからはそれぞれの場所で新たな生活をスタートさせます」 佐賀関市民センターの避難所は11月18日の火災発生当時から開設されていて最大で121世帯180人が身を寄せていました。 26日