モデルでタレントの滝沢カレン（33）が26日までに自身のインスタグラムを更新。豪華メンバーとのクリスマスパーティーの様子を公開した「この日はひと足先にみな実さん宅でクリスマスパーティをした日」とフリーアナウンサーで女優の田中みな実、女優の松岡茉優との3ショットを披露。3人はフジテレビ系ドラマ「ギークス〜警察署の変人たち〜」（2024年）で共演しており「まゆとみな実さんつまりGEEKSメンバーで集まりました