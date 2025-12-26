こども家庭庁の看板こども家庭庁は26日、少子化対策の財源として公的医療保険料に上乗せして徴収する「子ども・子育て支援金」について、2026年度の負担額の試算を示した。加入する医療保険や年収で異なり、会社員らが入る被用者保険は1人当たりの平均で月500円。75歳以上の後期高齢者医療制度は1人当たり月200円。自営業者らが入る国民健康保険は1世帯当たり月300円となる。支援金制度は26年4月に開始し26年度は総額6千億円を