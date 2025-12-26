秋田県警によると、26日午前8時ごろ、秋田市の大森山動物園近くの市道で、動物園の男性職員（50）が出勤途中に体長約80センチのクマ1頭に襲われ、右肩や脇腹をかまれるけがを負った。襲ったのは野生のクマとみられる。