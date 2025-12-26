京浜急行電鉄が発表した2024年度（2024年4月〜2025年3月）の駅別乗降人員データをもとに、最新のランキングを作成しました。1位は日本有数の巨大ターミナル「横浜駅」が圧倒的な存在感を見せる一方、再開発が進む「品川駅」や、新空港線構想で注目の「京急蒲田駅」など、沿線の主要駅も堅調な推移を見せています。本記事では、トップ20の詳細に加え、意外と知られていない「ワースト5」の駅も一挙公開。各駅の最新事情や豆知識とと