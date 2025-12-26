藤倉コンポジットが大幅高で３日続伸している。２５日の取引終了後に自社株買いを実施すると発表したことが好感されている。上限を１３０万株（自己株式を除く発行済み株数の６．４８％）、または２０億円としており、取得期間は２６年１月５日から７月３１日まで。財務状況や資本効率、株価の状況などを勘案し、株主利益の向上に向けた機動的な資本政策として実施する。 出所：MINKABU PRESS