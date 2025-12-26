サンフレッチェ広島は26日、DF志知孝明(31)がアビスパ福岡への期限付き移籍から復帰することを発表した。併せてDF菅大輝とFW木下康介が明治安田J1百年構想リーグの契約を更新したことも発表している。志知は今季、期限付き移籍で3年ぶりに復帰してリーグ戦22試合に出場した。福岡を通じて「サポーターの皆様いつも温かいご声援ありがとうございました。久しぶりに福岡の仲間と過ごした時間はとても楽しかったです。またスタジ