清水エスパルスは26日、各選手の去就を発表した。FC琉球へ期限付き移籍しているDF菊地脩太(22)は完全移籍への移行が決定。ジュニアユースから清水で育ってきた菊池は「今シーズン限りで清水エスパルスを離れることになりました。幼い頃から育てていただいたクラブで、活躍して恩返しをしたいという思いでしたが、それを果たせず悔しい気持ちと申し訳ない気持ちでいっぱいです。ここでの経験、そして関わってくださった全ての方