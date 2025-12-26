年末恒例のお買い物企画として、写真家・ライターの皆さんに、2025年に購入したアイテムを1つだけ紹介していただきました。（編集部） コロナ禍から5年。次世代を迎える 11月に、Surface Laptop Go（第1世代/2020年）からHP ENVY x360 14-fc0016TUへの乗り換えをしました。コロナ禍に購入したSurface Laptop Goは使用を始めて5年が経ち、減価償却のタイミングとなりました。動作にやや「もっさり感」も出てきたため、