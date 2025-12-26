12月27日（土）あさ5時55分〜9時25分 日本テレビ系で放送の「シューイチ」（※一部地域を除く）には、「R-1」「キングオブコント」「THE W」今年の優勝者の友田オレ、ロングコートダディ、ニッチェが大集合。大爆笑の“優勝ネタ”をスタジオ生披露！「R-1グランプリ」「ダブルインパクト」「キングオブコント」「THE W」「M-1グランプリ」など様々なお笑い賞レースが多く行われた2025年。今年の各お笑い賞レースで見事優勝を飾った