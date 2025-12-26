ABCテレビ・テレビ朝日系『芸能人格付けチェック！2026お正月スペシャル』（後5：00〜9：00）が、来年1月1日に放送されるのに先立って、ゲスト出題者が登場するチェック内容について発表した。【番組カット】正月恒例『芸能人格付けチェック！』の出演者ダウンタウン・浜田雅功を司会に、一流芸能人たちがチームを組み、味覚や音感など6つのジャンルの格付けチェックを受け、間違えるたびに一流→普通→二流→三流→そっくりさ