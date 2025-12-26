この冬一番の強い寒気が流れ込んだ熊本県内では、新たな年を迎える準備が進んでいます。 【写真を見る】熊本市で初雪 “今季一番の寒気”の中、迎春の準備阿蘇神社ですす払い 阿蘇神社では、今年1年のホコリや災いをはらい清めるという意味も込めて、毎年すす払いをしています。 今日（26日）朝は雪が舞う寒さの中、神職たちが長さ約6ｍの竹の葉の部分を使って、楼門などを丁寧に払いました。 阿蘇神社 内村泰彰 権禰宜「令