阪神は２６日、前ブレーブスのカーソン・ラグズデール投手（２７）と、来季の選手契約を締結したと発表した。背番号は「４６」。アメリカ出身で身長２０３センチの長身右腕。今季はマイナーで２６試合に登板し、そのうち１９試合で先発。８９回２／３を投げ、５８失点とまだ伸びしろがありそうだ。ＭＬＢではオリオールズで２試合に投げ、計５イニングを８失点だった。ラグズデールは球団を通じて「歴史ある阪神タイガースに