東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝＝読売新聞社共催）を主催する関東学生陸上競技連盟は２５日、２０２８年１月の第１０４回大会以降、４年ごとに予選会や選抜チームを通じて全国の大学に門戸を開く改革を発表した。夏季五輪イヤーに合わせた４年に一回の記念大会には、予選会に全国の大学の参加が可能となる。また、通常年の関東学生連合チームに代わって予選会の結果によって編成される「日本学生選抜チーム」も出場し、