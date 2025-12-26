歌手の浜崎あゆみ（47）が25日、Instagramのストーリーズを更新。息子がクリスマスの朝に大喜びしたことを明かし、動画を公開した。【映像】浜崎あゆみ、息子たちとの親子ショットや息子に作った朝食2人の息子を育てている浜崎。これまでInstagramで、着物姿の親子ショットや子どもたちのために作った朝ごはんなどを披露してきた。2025年11月9日の投稿では、息子たちが自宅に設置したクリスマスツリーを眺める様子をアップ。