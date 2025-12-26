アイドルでプロデューサーの楪みゆう（27）が26日までにX（旧ツイッター）を更新。結婚を報告した。楪は「私事ではありますが、結婚いたしました」と報告し、ウエディングドレス姿の写真や、お相手男性とのツーショットを公開。「これからも変わらず、前向きに楽しく歩んでいきます」とつづった。多数の祝福コメントが寄せられ、「たくさんのお祝いの言葉、ありがとうございます」と感謝。「今までと変わらず、仕事第一で生きてい