２５日のテレビ朝日「報道ステーション」では、東京地検特捜部が、法人税など計約１億５７００万円を脱税したとして法人税法違反などの罪で、「宮崎麗果」名でインフルエンサーとして活動している黒木麗香氏（３７）を在宅起訴したことを伝えた。番組では、キラキラしたセレブ風のＳＮＳ投稿で「誰もが羨む成功者の姿」を発信していたと伝えた。大越健介キャスターは「映像で見る限りは非常にゴージャスな暮らしをしているよ