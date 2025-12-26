伊藤園お〜いお茶杯第67期王位戦（主催：新聞三社連合、日本将棋連盟）は予選が大詰め。12月25日（木）には２局が東京・将棋会館で行われました。このうち、齊藤優希四段―伊藤沙恵女流四段の一戦は124手で齊藤四段が勝利。二転三転の終盤戦を制して初参加の王位戦で挑戦者決定リーグ入りを決めています。○大注目の一戦ここまで中村太地八段や斎藤明日斗六段といった錚々たる面子を制してきた伊藤女流四段。本局で勝てば女流棋士