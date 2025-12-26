楽天銀行と楽天証券は12月25日、「マネーブリッジ」における普通預金について、最も高い優遇金利の適用残高を、2026年1月1日より、現在の300万円から1,000万円へ引き上げることを発表した。「マネーブリッジ」普通預金金利優遇 概要○優遇金利の適用残高を引上げへマネーブリッジは楽天銀行と楽天証券の口座連携サービスで、両口座を保有していれば誰でも無料で申込可能。設定が完了すると、楽天銀行の普通預金金利が優遇されるほ