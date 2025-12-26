首里城公園(沖縄県那覇市)は12月27日から、通常は立ち入ることのできない工事エリアの一部を特別公開する。特別公開エリアから見た首里城正殿本特別公開は、外観工事が完了した首里城正殿が初めて迎える正月にあわせて実施するもので、漆塗りたての艶やかな正殿の外観を正面から見学できる。公開期間は2025年12月27日〜2026年1月4日、時間は8:30〜18:00までとなる(2026年1月1日〜3日は13:00〜18:00まで)。場所は首里城公園の御庭(