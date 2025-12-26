インド映画『プシュパ 君臨』に主演するアッル・アルジュンと監督・脚本を手がけたスクマールがプロモーションのため初来日し、2026年1月15日の前夜祭と1月16日の初日の舞台あいさつに登壇することが決まった。さらに密輸王プシュパが無双する場面写真も一挙解禁された。【写真】『プシュパ 君臨』の場面写真が多数公開本作は、インドから日本まで世界を股に掛けたダイナミックアクション作品。インド国内では興行収入約250億