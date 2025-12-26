元ν[NEU]のヒィロが、セカンドキャリアとしてエステサロン『DearLily』を開業してから10年を迎えた。『100歳までライブに行くための超美容セミナー』は、バンギャルを生涯応援することをコンセプトに開催しているもので、11月および12月に大阪・東京にて開催されたセミナーは満員御礼となった。これを受けて、2026年3月8日に名古屋・静かの海、3月21日に東京・グレースバリ渋谷店にて追加開催することが決定した。『100歳までライ