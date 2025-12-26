氷川きよしの最新アルバム『KIINA.』（2025年11月発売）のレコ発ライブが、KIINA.名義のもと2026年6月に東京・大阪の2か所で開催される。このたび各日程・会場などの詳細が明らかになった。ライブハウスでのパフォーマンスは約10年振りで、KIINA.名義でのライブが開催されるのは自身初となる。ライブでは、アルバム『KIINA.』の楽曲が披露される他、POPS中心のセットリストが組まれる予定だ。自由で華やかな“KIINA.”のライブを楽