北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長の「執事」と呼ばれたキム・チャンソン国務委員会部長が死去した。朝鮮中央通信は26日、金委員長が「深い哀悼の意」を表し、前日に献花したと報じた。続いて「絶世偉人らの格別の愛と大きな信頼の中、党と国家の重要な職務で長年事業に取り組んできたキム・チャンソン同志は、常に堅実かつ誠実な姿でわが党の権威を擁護保衛し、国家の対外的地位を知らせるのに大きく寄与した」と評価