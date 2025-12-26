ことしの「安倍川花火大会」の中止を受け、クリスマスの25日、静岡市の安倍川に1200発の“サプライズ花火”が打ち上げられました。この“サプライズ花火”は、静岡市で機械部品の加工を行う村田ボーリング技研が「安倍川花火大会」の中止を受け「失われた楽しみを冬の夜空で取り戻そう」と企画したもので、今回で4回目です。花火は、10分間で1200発が打ち上げられクリスマスの夜空を彩りました。（村田ボーリング技研