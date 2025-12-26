ドミニカ・サントドミンゴのコロンブス公園に立つクリストファー・コロンブス像。（１２月４日撮影、サントドミンゴ＝新華社記者／許咏政）【新華社サントドミンゴ12月26日】ドミニカ共和国の首都サントドミンゴは「米州最初の都市」とも呼ばれる。15世紀末、スペインの植民者がここに新大陸初の植民都市を築いた。ドミニカ・サントドミンゴの米州植民地時代最古の軍事要塞、オサマ要塞。（１２月４日撮影、サントドミンゴ＝新華