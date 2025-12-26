閣議に臨む高市首相（左から3人目）＝26日午前、首相官邸高市早苗首相は26日の閣議の前後で、閣僚と個別に官邸で面会し、年末年始の危機管理に気を引き締めて臨むよう指示した。10月の高市政権発足後、初めての年末年始を迎える中、対応に万全を期す構えだ。2024年は年始に能登半島地震や、日航機と海上保安庁の航空機が衝突する事故が発生した。金子恭之国土交通相は面会後、記者団に「国交省は現場を多く持っている。即応態