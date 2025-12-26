警察車両の赤色灯25日午後9時40分ごろ、石川県七尾市国分町の商業施設の駐車場で、同県羽咋市の60代男性が男に刃物で腕を切り付けられた。2カ月の重傷とみられ、県警は傷害事件として逃げた男の行方を追っている。県警によると、施設から駐車場に出た男性に対し、男が「騒いだら殺すぞ」などと言い、もみ合いになった際に腕を切り付けられたという。男は白髪交じりで、身長165センチぐらい。黒っぽい服装だった。