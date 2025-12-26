25日夜、神奈川・横浜市の雑居ビルで男性が死亡しているのが見つかり、警察が詳しい状況を調べています。25日午後9時40分ごろ、横浜市中区の雑居ビルで「全裸の男が倒れている」とビルのメンテナンスにあたっていた作業員から110番通報がありました。警察によりますと、男性は30代とみられ、非常階段の踊り場で全裸の状態であおむけに倒れていて、腹部に打撲の痕などがあったということです。男性は病院に搬送されましたが、その後