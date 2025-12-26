脳科学者の中野信子氏が26日、テレビ朝日系「大下容子ワイド！スクランブル」（月〜金曜午前10時25分）に生出演。モデルとしても活動する実業家の宮崎麗果被告（37）が、法人税など計約1億5700万円を脱税したとして法人税法違反などの罪で、東京地検特捜部に在宅起訴された事案についてコメントした。番組では、宮崎被告が、21年1月期と、24年1月期までの2年間で所得約4億9600万円を隠し、法人税約1億2600万円を脱税したほか、22年