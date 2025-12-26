ダイソーで「これいいじゃん！」と手に取った収納ボックス。さりげなく可愛いデザインで大人が使いやすいのいいなと思って値札を見ると、500円の文字が…。ちょっと悩んだけど、いざ買って使ってみると想像以上の使い心地の良さに驚き！しっかりとした素材、収納力の高さ、蓋付きという点が気に入りました♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：刺繍付収納ボックス、ファスナー付（ミッキーアイコン／ミニーアイコン）価