ダイソーの姉妹店「スタンダードプロダクツ」で目に留まった、A4サイズの書類をコンパクトに保管できる便利なファイル。ポケット付きで、レシートやチケットなどの細かいものの整理整頓にも役立ちます！マグネット付きで冷蔵庫に貼り付けることも可能。なんと、あの文具メーカーとのコラボ商品で驚きました！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：マグネットファイル（A4変形1／2、WH）価格：￥550（税込）販売ショップ：スタ