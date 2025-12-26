アパグループは、「アパホテル＆リゾート〈新神戸 三宮駅北〉」を2029年春頃に開業する。建物は地上19階建てで、客室数は755室を予定する。館内にはサウナを備えた大浴場や露天風呂、プール、レストラン、コンビニなどの施設を設ける。アクセスは、JR神戸線三ノ宮駅から徒歩6分、阪急神戸線神戸三宮駅から徒歩6分、神戸市営地下鉄西神・山手線三宮駅から徒歩4分、山陽新幹線新神戸駅から徒歩11分。