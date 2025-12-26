SNSで100円ショップの収納アイディアを検索すると、必ずと言っていいほど目にするくつした整理カップ。なんと、セリアに小物収納に特化したタイプの商品が登場していました！基本的な使い方や連結できる機能は健在。ややコンパクトになり、引き出しやボックス内でより使いやすくなりました！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：こまごま整理カップS 4P価格：￥110（税込）サイズ（約）：4.1cm×4.1cm×7cm販売ショップ：セリ