フリーアナウンサーの高橋真麻が25日に自身のアメブロを更新。肌の悩みを明かすとともに、クリスマスの手料理を公開した。この日、高橋は「肌の悩み」というタイトルでブログを更新。「年末年始、忙しくなるので点滴をしてきました」と報告し「肌が何だかポコポコしてきたので何故なのかご相談しました」と専門医に相談したことを明かした。続けて、原因について「皮膚が薄くて柔らかい上に、やはり加齢とたるみも原因のようです」