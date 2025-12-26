「年越しそば」や「元旦そば」など、蕎麦を食べる機会が増える人も多い年末年始。40年以上かけて47都道府県の飲食店1万軒を食べ歩いたグルメライター、十朱伸吾さんの人気連載「ご当地グルメ”旅”歩き」でも蕎麦の名店を紹介してきました。その中から「おとなの週末」Web編集部がピックアップして魅力をご紹介。東京・奥多摩、栃木、山形の絶品蕎麦屋が登場します。ぜひ、自宅近くや旅先で美味しいお蕎麦をご堪能ください。東京・