NTTドコモは、全国のローソン店舗で「dポイント」が抽選で当たるキャンペーンを2026年1月1日～28日に実施する。期間中、エントリーの上で条件を満たしたユーザーの中から、抽選で3万名に最大5000ポイントが進呈される。 対象店舗は全国のローソン、ナチュラルローソン、ローソンストア100。 参加にはキャンペーンサイトからのエントリーが必要