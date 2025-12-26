年の瀬を迎える中、きょう庄内町役場などに手作りの門松が贈られました。 【写真を見る】1年の感謝の意を込めて庄内町役場などに手作りの門松寄贈（山形） 庄内町シルバー人材センターでは１年の感謝の意を込めて、庄内町役場と庄内町社会福祉協議会に毎年、門松を贈っています。 門松は新年の幸せをもたらす「年神様」を迎えるための縁起物といわれていて、こちらの門松はシルバー会員７人が半年をかけて