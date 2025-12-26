大阪府警門真署で保管されていた盗難車から偽造ナンバープレートなどが盗まれた事件で関与の疑いがある男が、覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されていたことが捜査関係者への取材で分かりました。大阪府警は１２月２日、門真署で保管していた盗難車から複数の偽造ナンバープレートなどが盗まれる窃盗事件があったと発表しました。この盗難車は１１月、門真市内で警察官が４０代の男を職務質問した際に男が立ち去った現場に残さ