近畿地方では強い寒気の影響で１２月２５日夜から各地で雪が降り、北部では積雪となっています。あたり一面、真っ白なゲレンデ。兵庫県香美町にあるハチ北高原スキー場では、１２月２６日朝、最大５０ｃｍほど雪が積もりました。今年は深刻な雪不足の影響で、２８年ぶりにオープンを延期にしていましたがようやくスキー場が本来の姿となりました。（ハチ北事務所田水聡将所長）「一晩で一気に世界が変わりまして。あさって