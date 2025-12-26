神戸市東灘区の交差点で小学生の女子児童が車にひき逃げされた事件で、警察は６５歳のアルバイトの男を逮捕しました。過失運転致傷と道路交通法違反の疑いで逮捕されたのは、神戸市東灘区のアルバイトの男（６５）です。警察によりますと、男は今月２４日午後６時１０分ごろ、東灘区本庄町で、車を運転中に信号機がない交差点を横断していた小学６年の女子児童（１２）をはねて転倒させ、額と右手の打撲の軽傷を負わせた疑い