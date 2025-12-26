MBS・TBS系土曜朝の番組『サタプラ』（毎週土曜前7：30）は、あす27日に2025年最後の放送となる。ロケスペシャルと題し、正月に向けて箱根＆小田原のパワースポットや食べ歩きグルメを紹介する。【写真】楽しそう！『サタプラ』メンバー＆島佑気ジョセフ＆塩野瑛久の自撮りショット出演は、アンタッチャブル、アンミカ、正門良規（Aぇ! group）、清水麻椰アナウンサーのレギュラーメンバーに加え、スペシャルゲストとして陸