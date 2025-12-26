知人女性に捜査情報を漏らしたとして、さいたま地検に所属する男性検事が26日にも略式起訴されることがわかりました。関係者によりますと、さいたま地検に所属する30代の男性検事は、知人女性に対して職務上知り得た捜査情報を漏らしたとして、捜査を受けているということです。検察当局は26日にも、男性検事を国家公務員法違反の罪で略式起訴する方向で検討しています。男性検事は、マッチングアプリを通じてこの女性と知り合い、