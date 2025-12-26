お笑いコンビ、おぎやはぎの矢作兼（54）、小木博明（54）が25日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNKおぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に生出演。「M−1グランプリ」にエントリーしなくなった理由を明かした。番組は「M−1グランプリ2025」の話題で盛り上がった。小木は「1組目からちゃんと見た。敗者復活が終わってからすぐM−1始まるの。M−1始まって30分ぐらいね。ずっと格好いいやつね。編集されて盛り上げるやつ。あれ