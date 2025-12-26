野村インベスター・リレーションズは12月25日、「個人投資家の投資判断に関する実態調査」の結果を発表した。調査は2025年12月9日〜12月11日、20代〜70代の投資経験5年以上の個人投資家331名を対象にインターネットで行われた。○主な投資対象の金融商品は「株式」や「投資信託・ETF」「あなたの投資対象の金融商品はどれか」を尋ねる設問への回答では、1位が「株式」で72.2%、2位が「投資信託・ETF」で63.1%、3位が「債券」で18.1