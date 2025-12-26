インテージは12月25日、「年末年始」に関する調査結果を発表した。調査は2025年11月19日〜11月25日、15〜79歳の男女5,000人を対象にインターネットで行われた。○年末年始の予定は「予定なし」が増加今年の年末年始の予定は「旅行や帰省の予定はない」が60.2%と、昨年に比べて3.8ポイント増加した。直近のハロウィンやクリスマスの調査でも、物価高の影響もあり予定がない人が軒並み増えていたが、その傾向は年末・年始の過ごし方