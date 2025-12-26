阪神は26日、カーソン・ラグズデール投手と来季の選手契約締結を発表した。背番号は『46』に決定。ラグズデールは球団を通じて「歴史ある阪神タイガースに入団できることをとても光栄に思います。また、日本でプレーする機会をいただけたことにとても感謝しています。野球キャリアの新しい章の始まりに興奮しており、2026年が素晴らしいシーズンになるのを楽しみしています」とコメント。ラグズデールは今季、オリオールズで