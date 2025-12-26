老化の原因になる食事は何か。同志社大学糖化ストレス研究センター客員教授の八木雅之さんは「アルコールの摂取は、老化の元凶となる物質を生み出す。お酒を飲み過ぎたときに頭痛や吐き気、倦怠感などが起こるのは、この物質が多く発生し、体の各器官にダメージを与えていることが原因だ」という――。※本稿は、八木雅之『最新科学でわかった 老けない食べ方の新常識』（三笠書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com