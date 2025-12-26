クロス・マーケティングは12月24日、「2025年総決算! あなたはどっち?(2025年)」と題するアンケート調査の結果を発表した。調査は2025年12月19日〜21日、20〜69歳の男女1,100名を対象にインターネットで行われた。2025年総決算！あなたはどっち?(2025年)日頃の支払いはキャッシュレス派が60.5%だった。また、100万円あった場合は「投資」よりも「貯蓄」を選ぶ人が多かった。欲しいプレゼントについては、「サプライズ」よりも「リ