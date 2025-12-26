恋人を自分の友人に引き合わせる際に、紹介の仕方を誤ると恋人を傷つけてしまうようです。では、年上の彼女はどんな言葉にショックを受けるのでしょうか。今回は、『オトメスゴレン』読者へのアンケートを元に、「年下の彼氏に友人を紹介されるとき、あまり言ってほしくない言葉９パターン」を紹介します。【１】関係ないはずの年齢を無意味に持ち出す「すごくしっかり者。年上だからね」「年上なのは理由になるの？」（３０代女性